Autos stoßen bei Überholversuch frontal zusammen

Bei einem Frontalzusammenstoß haben sich am Samstag vier Personen verletzt. Gegen 10.05 Uhr fuhr der 83-jährige Unfallverursacher laut Polizei von Braunenweiler herkommend in Richtung Bad Saulgau. Auf diesem Teilstück wollte der Daimler-Benz Fahrer einen vor ihm fahrenden Ford und einen Traktor mit Anhänger überholen.

Hierbei übersah er einen aus Richtung Bad Saulgau kommenden BMW. Es kam zum Frontalzusammenstoß wobei sich der Fahrer leichte und seine 79-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zuzogen. Sie mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Sigmaringen verbracht werden.

Die beiden Insassen des BMW aus Richtung Bad Saulgau kamen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Bad Saulgau. Der 69-jährige Ford Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entsandt ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Polizei neben dem Rettungsdienst durch die freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann unterstützt. Der Traktorfahrer, welcher seine Fahrt in Richtung Bad Saulgau ohne anzuhalten fortgesetzt hat, wird nun als Zeuge von der Polizei gesucht. Weitere Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571/1040 melden.

