Autos stoßen im Kreisverkehr zusamme

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 6500 Euro ist es am Samstag gegen 13.45 Uhr im Kreisverkehr Wiesenstraße, Moosheimer Straße in Bad Saulgau gekommen. Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer, der auf der Wiesenstraße in Richtung Martin-Staud-Straße unterwegs war, wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen aus der Moosheimer Straße kommenden 24-jährigen Daimler-Benz-Lenker, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Unfall wurde niemand verletzt.