Autos stoßen beim Kieswerk zusammen

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bolstern und Heratskirch sind am Mittwoch auf der Kreuzung des Kieswerks zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 10.45 Uhr missachtete eine 43-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung die Vorfahrt einer 37-jährigen Volvo-Fahrerin, die von Heratskirch in Richtung Bolstern unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zuzm Zusammenstoß. Das Auto der Volvo-Fahrerin geriet ins Schleudern, überfuhr ein Verkehrszeichen und blieb neben der Fahrbahn stehen. Keiner der Fahrzeuginsassen wurde bei dem Unfall verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7000 Euro.