Am Freitagnachmittag ist es an der Einmündung der Josef-Bautz-Straße in die Altshauser Straße (Kreuzung beim Kaufland) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Bad Saulgauer Autofahrerin übersah beim Abbiegen einen aus Richtung Stadtmitte kommenden Autofahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.