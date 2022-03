Autos schlittert an Leitplanken entlang

Die 25-jährige Fahrerin eines Daimler auf der Bundesstraße 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei größeren Schaden verursacht. Die Fahrerin blieb aber unverletzt. Laut Polizei war sie am Montag gegen 10.30 Uhr in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit ihrem Fahrzeug etwa 200 Meter an einer Leitplanke entlang geschlittert. Laut Polizei ist nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 2500 Euro an. Um das Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.