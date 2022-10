Autorin Johanna Klug kommt nach Bad Saulgau

Der Eintritt zur Lesung ist frei, kleine Spenden sind laut Hospizgruppe willkommen. Um eine Anmeldung beim Caritas-Zentrum wird gebeten, entweder telefonisch unter 07581 / 9064960 oder per E-Mail: caritaszentrum-badsaulgau@caritas-biberach-saulgau.de.

Die ökumenische Hospizgruppe Bad Saulgau und Caritas Biberach-Saulgau laden am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr zu einer Lesung mit der jungen Autorin Johanna Klug ins Alte Kloster ein. Als Sterbe- und Trauerbegleiterin hat sie bis jetzt zwei Titel veröffentlicht: „Mehr vom Leben – Wie mich die Begleitung Sterbender verändert“ und „Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens“ (Erscheinungsdatum: 04.10.22). Beide Bücher handeln von der Begegnung mit Sterbenden. Darüber hinaus vermittelt die Autorin auch Einblicke in medizinische, psychologische und sozialpolitische Themen rund ums Sterben.

Klug ist 1994 geboren und hat bereits mit 16 zum ersten Mal in einem Altenheim gearbeitet. Nach dem Abitur studierte sie Medienmanagement mit Schwerpunkt Journalismus und Digitale Kommunikation, hat aber mit 20 Jahren erkannt: „Das ist nicht meine Welt“. Sie wollte Sterbende begleiten, um Menschen am „Ende ihres Lebens schöne Momente zu schenken“. Deshalb machte sie parallel zum Studium eine Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleiterin. An der Uni Regensburg baute sie den Studiengang Perimortale (rund um Sterben, Tod und Trauer) Wissenschaften mit auf und lehrte dort zwei Jahre lang.