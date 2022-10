Autorenlesung in der Stadtbibliothek mit Juma Kliebenstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 17. Oktober, starteten landesweit die Frederick-Lesewochen. Im Rahmen dieser Aktion waren die Klassen 4c und 4d der Berta Hummel-Schule mit ihren Lehrerinnen Frau Moosbrucker und Frau Schubert am Mittwoch, 19. Oktober, zu einer Autorenlesung in die Stadtbibliothek Bad Saulgau eingeladen.

Von der Autorin Juma Kliebenstein und von Frau Haiß-Notz, einer Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, wurden die interessierten Kinder herzlich begrüßt.

Zu Beginn stellte sich Juma Kliebenstein den Kindern vor. Sie stammt aus einer Lehrerfamilie im Saarland und hat die Fächer Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert. Diesen Beruf übte sie ein Jahr lang aus. Danach entschied sie, sich voll und ganz dem Schreiben von Büchern zu widmen. Das war im Jahr 2006. Ihr erstes Buch, „Tausche Schwester gegen Zimmer“, erschien dann 2009.

Ihr Buch „Der Tag an dem ich cool wurde“, hat bereits eine der beiden Klassen als Schullektüre gelesen. Aus diesem Grund las die Autorin anschließend aus ihrem Buch „7 Tage sturmfrei“. In diesem Buch geht es um die elfjährige Charly, die während dem Urlaub ihrer Eltern mit den älteren Geschwistern alleine zu Hause bleibt.

Die Autorin erzeugte mit ihrem Vortrag eine solche Spannung, dass die Schüler sie danach mit Fragen löcherten. Zum Schluss ihrer Autorenlesung signierte Juma Kliebenstein die mitgebrachten Bücher und schenkte den freudig strahlenden Kindern Lesezeichen.