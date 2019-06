Autor bricht für Recherche in Tierfarmen ein

Basierend auf der baden-württembergischen Nachhaltigkeitsstrategie sind unter der Federführung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Nachhaltigkeitstage ins Leben gerufen worden. Nachhaltiges Handeln auf vielfältige Weise in den Fokus zu rücken, steht im Mittelpunkt der landesweiten Initiative. Auch die Stadtbibliothek Bad Saulgau ist wieder mit dabei und hat dazu einen Infotisch mit ausgewählten Medien zusammengestellt.

Auch wenn er bereits in den 80er-Jahren ins Bewusstsein rückte, ist der Begriff Nachhaltigkeit im Grunde wenig konkret. Fragt man, was darunter verstanden wird, kommen die unterschiedlichsten Antworten heraus. Da geht es dann um verantwortungsbewusstes Handeln, Enkeltauglichkeit oder einfach das Richtige tun. Hinter dem Begriff Nachhaltigkeit steht auch die Forderung, Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge zu hinterlassen. Dass es hierzu eine Fülle an Möglichkeiten gibt, zeigt die Medienauswahl auf dem Sondertisch im hinteren Bereich der Stadtbibliothek.

Im Buch „Zero Waste Kitchen“ etwa geht es um die Verringerung von Abfallbergen, die durch das Wegwerfen von Lebensmitteln entstehen. Das sind in Deutschland immerhin rund elf Millionen Tonnen jährlich. Die Autorin Veronika Pichl gibt Tipps zum Einkaufen nach Plan oder für eine sinnvolle Lagerung von Lebensmitteln. Im Rezeptteil wird erläutert, was sich zum Beispiel aus Obst- und Gemüseresten Leckeres zubereiten lässt. Dass es in Jonathan Safran Foers Buch „Tiere essen“ um den viel zu hohen Fleischkonsum geht, ist unschwer zu erkennen. Der Autor schreckte bei seinen Recherchen nicht davor zurück, nachts in Tierfarmen einzubrechen, er spricht mit Experten und Akteuren und lässt zahlreiche Studien mit einfließen. Foer zeigt aber auch Verständnis für die „Trost spendende Kraft einer fleischhaltigen Lieblingsmahlzeit, die seit Generationen in einer Familie gekocht wird“. Doch zuvorderst geht es ihm um das ethische Handeln. Und er hinterfragt ungeschönt die Folgen des Fleischkonsums für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt. Oder er stellt die Frage in den Raum, warum Menschen kein Hundefleisch essen. Weiter gibt es auf dem Tisch einen „Guide für alle, die Wegwerfmode satt haben“.

Interesse am Thema Plastik

Die Autoren Kirsten Brodde und Alf Tobias Zahn erläutern in zehn Schritten den Weg zu einer nachhaltigen und individuellen Garderobe. Alternativ zu Impulskäufen wird Kleidung repariert, getauscht und ausgeliehen, aus der längst vergessenen Hose wird ein individueller Hingucker gezaubert. „Das Interesse an diesen Themen, an den Prospekten und Büchern ist da“, sagt Bibliotheks-Mitarbeiterin Evelyn Burth. Besonders beim Thema Plastik würden die Besucher großes Interesse zeigen.

Doch wie sieht das Ganze in der Praxis aus? „Es ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, vollständig auf Plastik zu verzichten“, sagt Michael Skuppin nach seinem Versuch des Plastikfastens mit der ganzen Familie. Deutlich einfacher sei es, so der Stadtbarde, Regisseur und freischaffende Künstler, beim nachhaltigen Haushalten selbst Reparaturen vorzunehmen. Nicht nur einmal hat er erfolgreich Wasch- und Spülmaschinen „zerlegt“ und danach wieder zum Laufen gebracht. Ein Komposthaufen, Raum für Insekten, Vögel und Igel – eine Selbstverständlichkeit bei den Skuppins. „Wenn es unseren Kindern und Enkeln gut gehen soll, brauchen wir keine gut gefüllten Sparkonten und Immobilien, sondern eine Welt, in der es sich gut leben lässt“, ist Skuppin überzeugt.

Sauberes Wasser als ein Ziel

Dass auch die Menschen in den Südländern, also den Ländern mit großer Armut, ein gutes Leben haben sollen, versteht sich von selbst. „Weil das eine ohne das andere gar nicht geht“, sagt Ilse Wurmser vom Weltladen Asante. Ihr liegen vor allem die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sehr am Herzen – und natürlich der faire Handel. Die Agenda 2030 besagt unter anderem, dass bis dahin kein Mensch mehr Hunger leiden soll. Oder der Zugang zu sauberem Wasser für alle Menschen möglich sein soll. Bis dahin sind es noch gut zehn Jahre. Nicht mehr viel Zeit also. „Es kann bis dahin noch viel erreicht werden“, sagt Ilse Wurmser. Klar ist, jeder sollte in seinem eigenen Umfeld anfangen und Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren.

Dass das auch mit spielerischer Leichtigkeit geht, ist im Buch „Und jetzt retten wir die Welt“, nachzulesen, das ebenfalls auf dem Sondertisch zu finden ist. Der Titel des Folgebuchs der Autoren klingt nicht weniger optimistisch. „Ich mache das nächste Jahr zum besten meines Lebens“, steht auf dem Cover und soll Weltverbesserer zum strukturierten und kreativen Weiterdenken und Dranbleiben motivieren.