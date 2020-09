Autofahrerin verwechselt Gänge

Weil eine 49 Jahre alter Autofahrerin in ihrem Automatikfahrzeug den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang verwechselte, ist sie in Bad Saulgau gegen ein geparktes Auto geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 11.20 Uhr an der Ecke Haupt- und Störckstraße einparken. Wegen der Verwechslung der Gänge prallte das Auto rückwärts gegen einen 5er BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen Baum geschoben. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 11 000 Euro.