Autofahrerin positiv auf Drogen getestet

Im Rahmen der Kontrolle einer 25-jährigen Autofahrerin, welche am Freitag gegen 17 Uhr mit ihrem Wagen die Umgehungsstraße in Bad Saulgau in Richtung Tankstelle befuhr, ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlassten und die Weiterfahrt untersagten. Die Betroffene hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.