Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Bad Saulgau. Laut Polizei hat ein 49-jähriger Autofahrer einen geparkten Seat in der Weiherstraße beim Vorbeifahren gestreift. Dabei wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Verletzt wurde niemand.