Autofahrer kommt plötzlich ein Rad entgegen

Großes Glück hat eine 63-jähriger Fahrer gehabt, als sein Auto am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der neuen Umgehung der B 32 zwischen dem Kreisverkehr Bondorf und dem Kreisverkehr Platzstraße von einem gelösten Autoreifen getroffen wurde. Kurz nach der Ausfahrt aus dem ersten Kreisel kam ihm das Rad auf seiner Fahrspur entgegen und prallte in die Front des Autos. Kurz vor dem Zusammenstoß war dem 63-Jährigen ein Gespann mit Autotransportanhänger entgegengekommen, an dem sich möglicherweise der Reifen gelöst haben könnte.

Ohne anzuhalten, fuhr der Verursacher allerdings unerkannt davon. An dem Reifen der Marke Townhall, 195/55/R10, mit einer Felge der Marke Vlukon dürften sich während der Fahrt die Radbolzen gelockert haben, sodass das Rad sich letztendlich selbstständig machte. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07581/48 20 zu melden.