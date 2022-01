Autofahrer erfasst in Bad Saulgau einen Radfahrer

Ein Autofahrer hat am vergangenen Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Ampelanlage an der Platzstraße in Bad Saulgau einen Radfahrer touchiert. Das teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Der Autofahrer missachtete nach Angaben des 45-jährigen Radfahrers das Rotlicht der Ampel und streifte den Radfahrer, der gerade bei grüner Ampel dabei war, die Straße zu queren. Trotz des Zusammenstoßes fuhr der Autofahrer, der ein dunkles Fahrzeug mit Ravensburger Kennzeichen gefahren haben soll, stadtauswärts davon. Der Radfahrer verletzte sich bei dem leichten Zusammenstoß nicht, allerdings entstand an seinem Rad ein Sachschaden.

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07581/48 20 zu melden.