Autofahrer übersieht Kleinbus

Von Schwäbische Zeitung

Offensichtlich in der Menge der Zutaten verschätzt hatten sich fünf Personen im Alter zwischen 21 und 46 Jahren, die am Samstagabend in Königseggwald selbstgebackene Cannabis-Kekse konsumierten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bei den Hobbybäckern stellten sich alsbald massive Vergiftungserscheinungen ein, welche auf eine deutliche Überdosierung der Betäubungsmittel hindeuteten. Alle Beteiligten mussten nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden, hierzu waren neben dem ...