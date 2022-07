Autodiebstahl: Wagen landet im Bach

Die Polizei sucht nach Tätern, die sich in Bad Saulgau in der Albrechtstraße, der Buchauer Straße und der Rosa-Hürner-Straße an mehreren Autos zu schaffen gemacht haben. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die Unbekannten öffneten und durchwühlten mehrere Fahrzeuge und stahlen schließlich einen verschlossenen VW Touran. Dieser wurde von einem Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen 7.30 Uhr neben einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Marbach und Schwarzach in einem Bach aufgefunden.

Mutmaßlich hatten die Unbekannten auf dem Gemeindeverbindungsweg die Kontrolle über den Wagen verloren, waren von der Fahrbahn abgekommen und mit ihm im Bachbett gelandet. Im Anschluss flüchteten die Täter.