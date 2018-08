Auto wird ein Raub der Flammen

Ein Mercedes ist am Montagnachmittag zwischen Bierstetten und Reichenbach ausgebrannt. Der Fahrer und sein Mitfahrer konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und überstanden den Brand unverletzt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr brannte das Auto vollständig aus. Die Feuerwehr musste im Umkreis von 40 Metern um das brennende Fahrzeug außerdem brennendes Gras und pflanzliche Reste auf einem abgeernteten Feld löschen. Es wird ein technischer Defekt als Ursache angenommen.

Der Fahrer war nach Angaben von Einsatzleiter Marc Schmötzer von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau auf der Landesstraße von Bierstetten in Richtung Reichenbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsende von Bierstetten habe er im Fahrzeug Brandgeruch wahrgenommen. In einer Senke kurz vor der Kreisgrenze Biberach sei er dann rechts von der Straße gefahren. Das Feuer sei da bereits im Fußraum des Fahrzeuges zu sehen gewesen.

In wenigen Minuten brannte das Auto aus. Beobachter sagen, dass die Rauchwolke bis von Bad Saulgau und Dürmentingen aus zu sehen war. Aufgrund der extremen Hitzeenwicklung schmolzen die Alufelgen des Fahrzeuges. Glücklicherweise war das Weizenfeld in unmittelbarer Nähe des brennenden Fahrzeuges abgeerntet. „Sonst wäre das zu einem großen Flächenbrand geworden“, so Marc Schmötzer. So konnten das brennende Gras und die Pflanzenreste auf dem abgeernteten Feld von der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht werden. Durch die anhaltende Trockenheit fing das Material schnell Feuer.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Mercedes älterer Bauart. Laut Marc Schmötzer brauchte die Löschgruppe Renhardsweiler-Bierstetten sieben bis acht Minuten, bis sie am Ort des Zwischenfalls eintraf, danach folgte die Feuerwehr Bad Saulgau mit insgesamt drei Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften. „Diese Zeit ist der großen Entfernung geschuldet“, so der Feuerwehrmann. Das Auto sei innerhalb von zehn Minuten total ausgebrannt.