Auto und Traktor stoßen zusammen

Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 285 bei Lampertsweiler. Ein 46-Jähriger fuhr im Auto in Richtung Aulendorf und überholte trotz durchgezogener Mittellinie einen Traktor, den ein 43-Jähriger steuerte. Auf Höhe des Milchhäusles war der Traktorfahrer unvermittelt und ohne auf den nachfolgenden Verkehrs zu achten nach links in die Valentinstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Menschen wurden nicht verletzt.