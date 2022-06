Auto überschlägt sich bei Braunenweiler

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Mittwoch gegen 15.45 Uhr der 21-jährige Fahrer eines BMW auf der L 280 zwischen Braunenweiler und Dürnau nach rechts auf das Fahrbahnbankett geraten. Beim Entgegenlenken geriet der Fahrzeuglenker nach links von der Fahrbahn und überschlug sich mit seinem Auto, bevor er in einem angrenzenden Rapsfeld zum Stillstand kam. Der 21-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, heißt es im Bericht der Polizei. An seinem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro.