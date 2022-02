Auto überschlägt sich bei Braunenweiler

Bei einem Unfall auf winterglatter Straße hat sich am Dienstagmorgen ein 62-jähriger Autofahrer auf der Straße zwischen Braunenweiler und Dürnau leichter verletzt. Er war mit einem Kia gegen 5. 30 Uhr in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf einem Acker liegen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei auf 11 000 Euro, das Auto wurde total beschädigt. Aufgrund des Alarmstichworts war auch die Feuerwehr Bad Saulgau im Einsatz. Wegen des noch glimpflichen Verlauf des Unfalls musste sie aber nicht bei der Personenrettung tätig werden.