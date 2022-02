Auto überschlägt sich

Ein 77 Jahre alter Autofahrer ist am Mttwoch um die Mittagszeit bei einem Unfall in der Paradiesstraße in Bad Saulgau leicht verletzt worden. Sein Auto hatte sich überschlagen. DArüber informiert die Polizei in ihrem täglichen Bericht.

Noch unklar ist nach dieser Quelle die Ursache des Unfalls. Der Peugeot-Fahrer kam etwa auf Höhe der Dr.-Josef-Drescher-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde von der dortigen Böschung abgewiesen und prallte gegen einen geparkten Jeep. Durch den Aufprall überschlug sich der Peugeot und blieb auf dem Dach liegen. Der 77-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von rund 15 000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Peugeot.