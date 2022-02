Auto rollt Frau über den Fuß

Leichte Verletzungen hat sich am Montag gegen 16.15 Uhr eine 55-jährige Fußgängerin bei einem Unfall auf der Poststraße in Bad Saulgau zugezogen. Laut Polizeigericht soll die 55-Jährige lediglich auf den Verkehr, der aus Richtung Kreisverkehr kam, geachtet haben. Deshalb übersah sie beim Betreten der Fahrbahn einen BMW, der aus Richtung Friedrichstraße auf den Kreisverkehr zufuhr. Die Frau geriet gegen das rechte Fahrzeugheck des Autos. Hierbei überrollte der BMW ihren Fuß. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Fußgängerin durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.