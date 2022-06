Offensichtlich aufgrund eines Fahrfehlers ist am Montag gegen 17 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi auf der Wiesenstraße gegen den rechten Bordstein gefahren und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. nach Polizeiangaben prallte er in einen angrenzenden Zaun, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher blieb bei der Kollision unverletzt.