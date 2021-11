Auto hebt an Kreisverkehr ab

Ein ortsunkundiger Fahrzeuglenker hat am Mittwoch kurz nach Mitternacht den Kreisverkehr in der Platzstraße in Bad Saulgau übersehen. Der 23-jährige VW-Fahrer fuhr geradeaus in den Kreisel ein, wurde nach rechts abgewiesen und hob mit seinem Fahrzeug ab. Der Wagen schanzte über den angrenzenden Entwässerungsgraben und kam auf dem Radweg zum Stehen. Während am VW wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro entstand, blieb der 23-Jährige glücklicherweise unverletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden.