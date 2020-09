Auto fährt rückwärts über Wiese und landet an Hauswand

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen um kurz nach 8 Uhr am Gänsbühl in Bad Saulgau gekommen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg mitteilt, ist ein Auto an einer Hauswand zum Stehen gekommen.

Zuvor soll die Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache rückwärts gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren sein, überquerte dann eine Wiese, ehe sie die Hauswand schrammte. Die Frau wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie kam letztendlich mit dem Schrecken davon.