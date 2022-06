Auto fährt Frau über den Fuß

Beim Rangieren, um in einen Parkplatz in der Kaiserstraße in Bad Saulgau einzufahren, hat am Mittwoch gegen 9.45 Uhr der 69-jährige Fahrer eines Mercedes eine 23-Jährige übersehen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau hatte sich auf der gegenüberliegenden Seite auf der Fahrbahn befunden.

Frau kommt ins Krankenhaus

Der 69-Jährige fuhr in der Folge mit dem Mercedes über den Fuß der 23-Jährigen, die gerade den Kofferraum ihres Autos belud. Daraufhin stürzte die Frau und zog sich weitere leichte Verletzungen zu. Während am Wagen des Unfallverursachers kein Sachschaden entstand, wurde die Fußgängerin vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.