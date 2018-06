Auto fährt am Kreisverkehr auf

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag am Kreisverkehr in der Altshauser Straße auf wartende Autos aufgefahren. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 4000 Euro an. Gegen 15.30 Uhr fuhr der 25-Jähriger von Altshausen in Richtung Bad Saulgau. Am Kreisverkehr vor Bad Saulgau übersah er einen Rückstau von Fahrzeugen und prallte auf einen vorausfahrenden Opel eines 56-Jährigen. Der durch die Kollision leicht verletzte 56-Jährige begab sich nach der Verkehrsunfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.