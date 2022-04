Auswahltrainer verabschieden drei Talente

Drei talentierte Nachwuchsfußballerinnen sind aus den entsprechenden Fördergruppen des WFV verabschiedet worden. Alina Stöckler (SV Hohentengen) und Elfi Ayhan (TSV Sigmaringendorf) aus dem Jahrgang 2009 hatten am ursprünglichen Termin der Talentfördergruppe Donau-Riss im Dezember 2021 in Betzenweiler nicht teilnehmen können. Sie bekamen nun, am vergangenen Sonntag in Storzingen, die Erinnerungsmedaille der Talentfördergruppe überreicht. Beide Mädchen wechseln in die Regionalfördergruppe Süd. In Krauchenwies war ebenfalls im Dezember der Jahrgang 2007 der Regionalfördergruppe Süd - Sigmaringen verabschiedet worden. Aus privaten Gründen hatte Nailatou Sadikou (FV Bad Saulgau) verzichten müssen. Deshalb musste sie auch eine erste Einberufung für einen DFB-Lehrgang absagen. Sie spielt derzeit bei den Jungen des FV Bad Saulgau und in der B-Juniorinnen-Bundesliga für den SV Alberweiler. Außerdem ist sie WFV-Auswahlspielerin und nimmt an Lehrgängen an der Sportschule Ruit teil. Das Trainer-Duo Rosi Fröhlich und Siegfried Hummel würdigte im Rahmen eines Trainings in Storzingen die Leistungen Sadikous und den großen Einsatz, den die Familie erbringe, um ihrer Tochter das Fußballspielen zu ermöglichen. Sadikou erhielt die Erinnerungsmedaille.