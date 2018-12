Ausstellung: Das Geheimnis des Gotteskindes im Menschenkind

Sießen - Dem Geheimnis des Gotteskindes im Menschenkind widmet sich die diesjährige Weihnachtsausstellung, die vom 25. Dezember bis 2. Februar im Torhaus des Klosters Sießen geöffnet ist.

Heidrun Rathgeb, die mit ihrer Familie in der Nähe von Ravensburg lebt, ist in der Ausstellung mit ihren Radierungen und großformatigen Kohlezeichnungen vertreten. Die Künstlerin, die ihr Kunststudium in Sydney und London absolvierte, gehört in England mit zu den bekannten Vertretern ihrer Kunstrichtung. Ihre Arbeiten erschließen auf ganz eigene Weise die besondere Tiefe, Empfindsamkeit und Schutzbedürftigkeit der Kinderseele. Die Korrespondenz der unterschiedlichen Stile fordert den Betrachter heraus, den Blick auf die Wirklichkeit zu schärfen, um die Kraft das Alltäglichen zu erahnen.

Figuren deuten auf Gottessuche

So gegensätzlich wie verwandt ist der suchende Gestaltungswille bei Matthias Wiedemann, der von 1901 bis 1928 in Wattenweiler im Landkreis Günzburg lebte. Er, der ab seinem 10. Lebensjahr querschnittsgelähmt war, gilt als einer der begabtesten Krippenschnitzer seiner Zeit. Seine Krippenfiguren spiegeln die eigene Gottsuche und die gläubige Annahme seines Lebensschicksals wider. Diese Simultankrippe in orientalischer Art um 1921 mit mehr als 150 Figuren, die bei dieser Ausstellung ebenfalls zu sehen ist, nähert sich dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes in herausragender Zartheit und Liebe zum Detail. Die Schwesterngemeinschaft lädt zu dieser Ausstellung ein.