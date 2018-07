Ausstellung beflügelt die Fantasie der Galeriebesucher

Andreas Ruess, Leiter der Galerie „Fähre“ in Bad Saulgau, ist es ein weiteres Mal gelungen, eine Ausstellung zu konzipieren, die bei der Vernissage rekordverdächtigen Zuspruch erfahren hat – und das trotz hochsommerlicher Temperaturen. Etliche Besucher planten bereits einen weiteren Besuch, um sich einzelnen Werken intensiver widmen zu können. Nach viel beachteten Werkschauen in der jüngeren Vergangenheit hat Ruess in „Entrückt und Wundersam“ erneut eine spannende Thematik gefunden, um herausragende Kunstschaffende und ihre Arbeitsweisen zu präsentieren. Mit Hendrike Kösel, Isabelle Roth, Sigrun C. Schleheck und Evelyn Weinzierl stellen vier Künstlerinnen aus, die allesamt dem süddeutschen Raum entstammen.

Den musikalischen Auftakt der Vernissage setzten zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren: Dascha und Sascha Klimas aus Ulm. Die Geschwister mit ukrainischen Wurzeln erwiesen sich auf Geige und Piano als kleine Genies und rissen das Publikum mit ihrem furiosen Spiel förmlich von den Sitzen.

Galeristin gibt eine Einführung

In ihrer Begrüßung freute sich Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter über die „Frauenpower“ der Ausstellung, zu der auch die beiden jungen Musikerinnen beitrugen. Ebenso wie die Ravensburger Galeristin Andrea Dreher, die ebenso kompetent wie kurzweilig in die Bildwelt und Schaffensweise der Künstlerinnen einführte.

Dreher begann ihre Ausführungen mit Hinweisen zur Sigmaringerin Sigrun C. Schleheck, deren Mammutarbeit „Ein Jahr in 365 Tagwerken“ fast den gesamten Lichthof einnimmt. Zu sehen sind sage und schreibe 365 Blätter, in denen Schleheck jeden Tag eines Jahres malerisch und zeichnerisch dokumentierte. Da dies mit viel Witz und Ironie geschah, wird die Betrachtung der Bilder zu einer unterhaltsamen Wanderung durch den Saal. Inmitten von Schlehecks Opus zieht eine mächtige Holzskulptur zweier Frauen die Blicke auf sich: Sie stammen aus der Werkstatt der Bildhauerin Evelyn Weinzierl, die mit Pappelholz arbeitet, wobei sie für jede Skulptur einen eigenen Stamm verwendet. Der „Magie der Schönheit“, so Andrea Dreher, und dem handwerklichen Können der Bildhauerin könne man sich kaum entziehen. Besonders auffallend sind auch ihre „Tulpenköpfinnen“, die an die ägyptische Königin Nofretete erinnern, und die Mutter mit Kind, die im Stile einer Madonna auf einer Mondsichel steht.

Die Skulpturen teilen sich einen Raum mit Bildern Sigrun Schlehecks, die dabei ihr Faible für alte Meister offenbart. So komponierte sie Motive etwa von Hans Holbein oder Vermeer ungeniert wie souverän in neue Zusammenhänge. Isabelle Roths Bilder zeigen überwiegend Themen, die im Alltag verortet sind. Sie liebt große Formate, vielfach geprägt von ebensolchen Frauen sowie Interieurs in der Art eines Stillebens.

Vielseitigkeit ist Trumpf

Auch die Bad Saulgauerin Hendrike Kösel bezieht ihre Motive gerne aus dem Alltag. Ob Bahnhofsszenen, ihre Töchter, „Der Fasnetsdienstag in Saulgau“ oder ein „Rindvieh“: Die Künstlerin beobachtet, nimmt Stellung und beweist Humor. Bestechend sind ihr Zeichentalent und, so Andrea Dreher, eine „spontane,selbstbewusste Maltechnik“. Dabei ist Vielseitigkeit Trumpf. So hat sie sich die Technik der Hinterglasmalerei erarbeitet, die in einem Seitenraum dokumentiert ist. Über mehrere Jahre beschäftigen sie schon Bilder zum babylonischen Gilgamesh-Epos, wobei die bisher entstandenen Blätter den letzten Galeriesaal füllen.

Doch angesichts der umfangreichen Texte, die in der Suche nach der Unsterblichkeit gipfeln, scheint noch kein Ende in Sicht. Bevor sich die Vernissage-Besucher auf die Suche nach dem „Entrückten und Wundersamen“ in der Kunst machten, bewiesen die musikalischen Wunderkinder mit ihrem atemberaubendem Spiel ein letztes Mal, wie sehr auch sie schon dem Maß des Normalen entrückt sind.

Dass ausgerechnet am Abend der Vernissage auch die Jahrhundert-Mondfinsternis ihren Lauf nahm und dem „Entrückt und Wundersam“ noch eine mystische Komponente zufügte, war Andreas Ruess bei der Terminierung der Ausstellung vermutlich nicht bewusst.