Ausflug des Kunstvereines nach Wasserburg und Bad Waldsee

Mit ihrer ersten Kunstfahrt hat die neue Vorsitzende des Kunstvereins, Anca Jung, voll ins Schwarze getroffen. Vor Kurzem machten sich knapp zwei Dutzend Kunstinteressierte in drei Kleinbussen auf den Weg nach Wasserburg, wo bis zum November die 16. Skulptura stattfindet. Mit 90 Exponaten, die das Bodenseeufer und geradezu ideal ausgewählte Orte im Stadtinnern bevölkern, gilt die Ausstellung wohl als die größte im gesamten süddeutschen Raum. Vera Noé, die Vorsitzende des dortigen Kunstvereins, stellte der Bad Saulgauer Gruppe sehr kompetent beispielhafte Skulpturen vor, gefertigt aus Naturstein, Holz oder Metall, die sich frappierend in die Umgebung einfügen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung waren so begeistert von den Exponaten, deren Herstellungsweise, Wirkung und Aussagen, dass sie einen weiteren Besuch in Wasserburg planen. Zumal auch im Kulturbahnhof, kurz Ku Ba, in der evangelischen Kirche und im Museum im Malhaus weitere Ausstellungsstücke zu besichtigen sind.

Nach einer Mittagspause im Hattnauer Weingut Schmidt erwartete der Bad Waldseer Künstler Richard Allgaier die Ausflügler in seinem idyllisch gelegenen Atelier, das aus verschiedenen Teilen besteht. Je nachdem, was der Bildhauer, Zeichner und Maler gerade in Arbeit hat, zieht er sich an den entsprechenden Werkplatz zurück und lässt seinem handwerklichen Geschick, seinem Farb- und Formensinn und seiner unerschöpflichen Fantasie freien Lauf. Den Organisatoren der Kunstfahrt, Anca und Wolfgang Jung, galt ein herzliches Dankeschön der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von den Eindrücken und Begegnungen nachhaltig zehren werden.