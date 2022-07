Ausbildungsbotschafter zu Gast am Walter Knoll Schulverbund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die landesweite Initiative „Ausbildungsbotschafter" will Jugendliche für eine duale Ausbildung begeistern. „Dual“ bedeutet, dass die Ausbildung in Theorie und Praxis stattfindet, dass die Berufsschule und der Ausbildungsbetrieb gemeinsam daran arbeiten, um Jugendliche für ihren Beruf fit zu machen. Wer aber sind die „Ausbildungsbotschafter“? Auszubildende besuchen als Ausbildungsbotschafter Schulklassen, stellen ihre Berufe vor, berichten von ihrem Weg in die Ausbildung und gehen dabei auf die vielen Fragen ein, die Jugendliche bei der Berufswahlentscheidung umtreiben. Dabei sind sie nicht als Berufswahlexperten gefordert, vielmehr berichten sie - auf Augenhöhe mit den Jugendlichen - von ihren persönlichen Erfahrungen.

Das machten sich die verantwortlichen Lehrer am Walter Knoll Schulverbund, Udo Bachhofer und Volker Groß, zunutze und luden die jungen Fachleute zu einer sehr informativen Veranstaltung ein.

Michaele Lundt, die Projektkoordinatorin für Berufsorientierung bei der Handwerkskammer Reutlingen, und ihr Team, bestehend aus Ausbildungsbotschaftern der Firma Reisch aus Bad Saulgau und der Firma Riester aus Meßkirch, informierten anschaulich über handwerkliche Berufe in der Baubranche. Herr Yilmaz und sein Team von der Firma Knoll aus Bad Saulgau erweiterten die Einsichten in die vielfältigen Angebote der Industrie.

Für die Schüler/innen war diese Veranstaltung ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Konkretisierung und Entwicklung von Vorstellungen bezüglich des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten von Seiten des Walter Knoll Schulverbundes.