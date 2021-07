Aus Restaurant wird Laden mit ausgewählten Produkten

Bad Saulgau ist um einen kulinarischen Farbtupfer ärmer, dafür um einen „Laden mit schönen Produkten“ reicher: Ann-Kathrin Durach hat aus dem Restaurant „Kuloer“ am Marktplatz einen sogenannten Concept Store mit Café gemacht.

Die kleine „Geschenke-Kammer“ neben der Treppe gab es schon immer im Kuloer. Ob Wein, Kaffeebohnen, Geschirr, Deko- oder Geschenkartikel – wer auf dem Nachhauseweg noch auf der Suche nach einem Mitbringsel war, wurde dort schnell fündig. „Nach dem ersten Corona-Lockdown habe ich diesen Bereich stark vergrößert, weil ich die Bar als solche nicht nutzen konnte – so hat das angefangen“, erinnert sich Ann-Kathrin Durach. Dann kam der zweite Lockdown – und mit ihm die große Unsicherheit im Gastronomiebereich. Und so reifte in Ann-Kathrin Durach die Idee, „das gesamte Kuloer zu einem Concept Store mit Cafe umzugestalten“. Gesagt, getan – natürlich nicht ohne alles mit dem Personal zu besprechen.

„Von der Kaffeebohne über Gin bis hin zu Geschirr, Möbeln oder auch Geschenken für Kinder – Concept Store ist ein Laden mit vielen liebevoll ausgewählten Produkten“, ergänzt Durach. „Das Café in unserem Gässchen bietet unseren Kunden die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee, einem Stückchen Kuchen oder einem Glas Prosecco gemütlich zu verweilen.“

Darüber hinaus hat Ann-Kathrin Durach die von ihren Eltern Christine und Micky Durach im Haus ausgebauten Livingloft-Design-Apartments eingerichtet. „Es war unheimlich schön, die drei Ferienwohnungen mit Produkten aus meinem Store – wie Lampen, Möbel oder Wohnaccessoires – auszustatten“, sagt die Bad Saulgauerin. „Egal, ob Familie mit Kind und Hund oder für einen Kurzurlaub – jeder, der designaffin oder auf der Suche nach einer besonderen Ferienwohnung ist und besonders übernachten möchte, fühlt sich hier richtig aufgehoben.“

Der Name „Kuloer“ passt auch zum neuen Concept Store wunderbar. „Kuloer ist Schwedisch und bedeutet Farbe“, sagt die Künstlerin Ann-Kathrin Durach, die sich in der Vergangenheit mit ihren großformatigen und farbintensiven Kunstwerken einen Namen gemacht hat und die sowohl im Store als auch in den Apartments ausgestellt sind.