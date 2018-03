Auftakt zur Abstiegskampf-Trilogie

Wenn das Spiel der Handball-Württemberg-Liga gegen den TV Gerhausen am Samstag, um 18 Uhr im Kronried beginnt, wissen Mannschaft, Verantwortliche und Fans des TSV Bad Saulgau, was die Stunde geschlagen hat. Die Mannschaft des ehemaligen Bad Saulgauer Oberligaspielers und Trainers Jochen Trinkner gastiert im Kronried. Bei einem absolvierten Spiel weniger hat Gerhausen einen Punkt mehr auf dem Konto als der TSV Bad Saulgau. Im Kampf um den Klassenerhalt muss der TSV Bad Saulgau das Heimspiel gewinnen, will die Mannschaft von Gabriel Senciuc nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel geraten.

Für die Mannschaft seines Gegenübers Jochen Trinkner gilt ganz ähnliches. Allerdings haben Trinkner und seine Mannschaft das Hinspiel mit drei Toren Differenz (30:27) gewonnen, sodass Bad Saulgau einiges tun muss, um den direkten Vergleich, der in der Tabelle am Ende bei Punktgleichheit den Ausschlag geben könnte, für sich zu entscheiden. Doch die Karten werden neu gemischt und Bad Saulgaus Coach Gabriel Senciuc brennt auf Revanche, obgleich er weiß, dass Gerhausen in dieser Saison schon so manchen Überraschungscoup landen konnte. So schlug der TVG jüngst die MTG Wangen und die SG Herbrechtingen/Bolheim. Zuletzt allerdings verlor Gerhausen gegen den Tabellenprimus Zizishausen und dessen Verfolger Unterensingen.

Wie auch immer: Auf Bad Saulgau kommt jede Menge Arbeit zu: Gerhausens Spielmacher Daniel Bux und der kräftige Peter Schnepf machten den Bad Saulgauern im Hinspiel das Leben schwer. Zudem zeigten sich jüngst Patrick Maier und Jannis Brinz als Torgaranten. Und mit Peter Mayer verfügt Gerhausen über einen treffsicheren Siebenmeterschützen.

Einige Spieler fallen aus

In der 14-tägigen Spielpause absolvierte der TSV Bad Saulgau einige Trainingseinheiten, in denen die Mannschaft, laut Gabriel Senciuc, engagiert mitarbeitete. Den Spielern, so Senciuc, sei anzumerken gewesen, dass sie nach vier Punkten aus den vier Rückrundenspielen (je zwei Siege und Niederlagen) dranbleiben wollen, um möglichst schnell die Klasse zu sichern. Die Formkurve zeigt nach oben und das soll auch so bleiben. Gerade in den jüngsten drei Spielen zeigte der TSV Bad Saulgau seine Vielseitigkeit und war auf allen Positionen gefährlich. Das gibt den Verantwortlichen Hoffnung. Bei den Niederlagen gegen Herbrechtingen und Unterensingen fehlten am Ende nur ein bisschen Cleverness und die Luft, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Doch auch vor dem TSV Bad Saulgau hat der Grippevirus nicht Halt gemacht. Einige Spieler sind angeschlagen oder verletzt. Und so kann Gabriel Senciuc noch nicht genau sagen, wer ihm am Samstagabend zur Verfügung stehen wird, verspricht aber: „Die Spieler, die auf die Platte kommen, werden hoch motiviert sein und alles dafür tun, dass wir gewinnen. Die Mannschaft hat in den Spielen der Rückrunde Charakter gezeigt und gekämpft. Auch die Trainingseinheiten in den vergangenen zwei Wochen waren gut. Mein Co-Trainer David Bakos unterstützt mich dabei vorbildlich“, sagt der Chefcoach über den Torwart-Routinier. Zugleich warnt er aber vor dem Gegner. „Gerhausen hat ein sehr gut eingespieltes Team. Die Mannschaft spielt schon lange zusammen. Der Rückraum ist stark. Es wird eine schwere Aufgabe für uns, doch wir sind gut drauf und versuchen, ein gutes Spiel zu machen“, sagt Senciuc.

„Vier-Punkte-Spiele“ warten

Krischan Hillenbrand, sportlicher Leiter des TSV Bad Saulgau, sagt: „Wir freuen uns total auf diese Spiel. Die Mannschaft trainiert sehr gut und ist fokussiert.“

Doch Hillenbrand blickt schon voraus: „Das Match gegen Gerhausen bildet den Auftakt einer Trilogie, die wir erfolgreich bestreiten möchten“, und denkt dabei schon an die Partien beim Tabellenletzten in Albstadt (3. März) sowie zu Hause gegen den Vorletzten Winzingen/Wißgoldingen (10. März), fiebert aber zunächst der heutigen Begegnung entgegen. Auch Mittespieler Dennis Kaumann kann's kaum erwarten. „Die nächsten drei Begegnungen sind sehr wichtig für uns, das sind alles Vier-Punkte-Spiele. Wir hoffen, dass wir möglichst alle gewinnen, dann würde es bei uns wieder besser aussehen. Das Training gefällt mir sehr gut, alle sind engagiert dabei. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen“, sagt der 26-Jährige.

Bereits um 11 Uhr am Samstag bestreitet die weibliche D-Jugend ihr Spiel gegen Hohenems in der Kronriedhalle, bevor um 12.30 Uhr die männliche A-Jugend von Trainer Nico Bota gegen den TV Gerhausen punkten möchte. Das bislang letzte Heimspiel gegen Tabellenführer Ulm/Wiblingen konnte die A-Jugend gewinnen. Um 14.15 Uhr tritt die weibliche B-Jugend gegen den TV Weingarten an und um 16 Uhr empfängt die zweite Mannschaft den TV Gerhausen II. Es zählt nur ein Sieg, denn das Team von Trainer Markus Weisser möchte den Aufstieg in die Bezirksliga so früh wie möglich klar machen. Nach dem Höhepunkt des Abends, dem Württembergligaspiel des TSV um 18 Uhr gegen Gerhausens erste Mannschaft tritt die Frauenmannschaft des TSV Bad Saulgau um 20 Uhr auf den SV Schemmerhofen an. Ziel ist ein Sieg im Abstiegskampf.