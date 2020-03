„Auftakt für eine neue Lebenseinstellung“

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat auch die Bad Saulgauer Frauenwoche einen anderen Verlauf genommen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Journalistin Anita Metzler-Mikuteit hat sich mit Petra Porath, Serena Reuther, Barbara Bucher und Simone Mikuteit vom Organisationsteam über die derzeitige Situation unterhalten.

Das sich weiterhin ausbreitende Coronavirus hat das Frauenwochen-Programm vermutlich gehörig durcheinanderpurzeln lassen?

Petra Porath: Oh ja. Leider mussten wir quasi die zweite Hälfte des Programms komplett streichen. Das heißt auch, wir haben deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen. Inwieweit sich das auf unsere Vereinskasse auswirkt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen.

Welche Möglichkeiten der Finanzierung sehen Sie aktuell?

Serena Reuther: Jetzt muss erstmal alles durchgerechnet werden. Aber irgendwie kriegen wir das hoffentlich hin. Wir hoffen natürlich, dass die weiteren Veranstaltungen gut besucht werden. Die nächste ist für den 15. Juni geplant. Dann erwarten wir die Autorin Sina Trinkwalder. Darauf freuen wir uns schon sehr. Nicht zuletzt passend zur jetzigen Krisensituation entwirft sie „Utopien für eine ungewisse Zukunft“. Wir sind schon sehr gespannt auf diesen Abend. Weitere Veranstaltungen handeln von den Themen Frau und Kirche, aber auch Frauen im Beruf werden wir in den Fokus nehmen. Und dann gibt es noch ein besonderes musikalisches Event. Mehr verraten wir aber noch nicht.

Nachdem das Team während der Vorbereitungszeit arg zusammengeschrumpft ist, braucht es sicher neue Frauen mit frischen Ideen?

Porath: Wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen und uns überlegen, wie es weitergehen kann im kommenden Jahr. Im Juni sind Neuwahlen im Frauenforum. Die bisherige Vorsitzende Doris Gaißmaier wird ihr Amt abgeben und wir hoffen auf ein Weiterbestehen des Vereins. Es wäre wirklich schön, wenn sich viele interessierte Frauen finden würden, die das Forum als Plattform nutzen möchten, um ihre Ideen an die Öffentlichkeit zu bringen.

Auch wird gemunkelt, dass es möglicherweise eine Männerwoche geben wird?

Reuther: Die Idee, Seminare für Männer anzubieten, besteht schon länger. Da wir mit Ingo Gessler und Berthold Porath in diesem Jahr aktive Männer zur Unterstützung hatten, kann es gut sein, dass aus dieser Konstellation eine Männerwoche kreiert wird.

Der Workshop „Mach dein ureigenes Strahlen sichtbar“ wird wegen der großen Nachfrage auch über die Frauenwoche hinaus weiterhin angeboten. Welches sind aus Ihrer Sicht die Gründe, warum dieses ureigene Strahlen und diese Unbeschwertheit sich so schnell verlieren?

Simone Mikuteit: Wir alle werden von Geburt an geprägt von unserer Umwelt. Ständig werden wir durch unser Umfeld konditioniert. Und genau diese Konditionierungen sind viel zu oft negativer Natur. Den wenigsten Menschen ist bewusst, von welchen Programmen sie täglich gesteuert werden. In unserem Seminar schaffen wir dafür ein Bewusstsein und geben den Frauen Anleitungen, ihr Leben „selbst“-bewusster zu gestalten.

Welchen Anteil haben Ihrer Meinung nach Sendungen wie „Germanys next top model“, in denen aus natürlich wirkenden jungen Frauen früher oder später künstlich agierende Statistinnen werden?

Barbara Bucher: Wir leben in einer Welt, in der wir ständig über ein idealtypisches Frauenbild informiert werden. Germanys next top model ist nur ein Beispiel von vielen. Uns ist in erster Linie wichtig, dass die Frauen sich so annehmen, wie sie sind und nicht irgendwelchen Idealbildern aus den Medien hinterherrennen.

Welche Erkenntnisse haben Sie nach den ersten Kursdurchläufen gewonnen?

Mikuteit: Alle Teilnehmerinnen waren rundweg begeistert und werden die Übungen für ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen. Das Fotoshooting war für alle Frauen ein echtes Highlight. Allen Frauen sah man auf den Bildern die pure Lebensfreude an. Sie waren sich einig, dass dieser Workshop der Auftakt für eine neue Lebenseinstellung sein kann.