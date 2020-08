Aufstiegsaspirant mit Kantersieg

Nach einer langen coronabedingten Pause ist es endlich wieder soweit: Die Bezirksliga Donau hat ihren Spielbetrieb mit dem Saisonstart der Spielzeit 20/21 wieder aufgenommen. Zum Auftakt gelang Blönried/Ebersbach in einem offenen Schlagabtausch ein 4:2-Sieg gegen Hundersingen. Der Aufstiegsaspirant SV Hohentengen überrollte die SG Altheim, der 5:1- Sieg hätte dabei noch höher ausfallen müssen. Die beiden Ex-Landesligisten Bad Buchau und TSG Ehingen trennten sich in einer spannenden Begegnung mit einem 2:2. In Neufra entwickelte sich die Partie zwischen dem FVN und der SG Öpfingen zu einem wahren Torfestival.

FC Krauchenwies – SV Uttenweiler 1:0 (1:0) - Tor: Jörg Schreyeck (5./FE) – Die erste Torraumszene der Partie resultierte direkt in einem Strafstoß für Krauchenwies. Diesen verwandelte Jörg Schreyeck zur frühen Führung. In der Anfangsphase war der FCK das bessere Team und zwang den SVU in die Defensive. Im Anschluss an die verletzungsbedingte Auswechslung des FCK-Spielführers Timmy Rauser, verloren die Hausherren etwas den Faden und der SVU übernahm die Spielkontrolle. Mehr als eine Torchance durch Florian Geiselhart kam dabei allerdings nicht zustande. Im zweiten Durchgang konnten die Zuschauer keine großen Highlights mehr bestaunen.

SGM Blönried/Ebersbach – SF Hundersingen 4:2 (1:1) - Tore: 1:0 Joachim Rauch (6.), 1:1 Timo Bischofsberger (15.), 2:1 Lorenz Weiß (54.), 3:1 Alexander Knörle (78.), 3:2 Julian Störkle (87./FE), 4:2 Alexander Knörle (90.+1.) – Die Gäste mussten direkt zu Beginn der Partie im Anschluss an eine Notbremse einen Platzverweis verschmerzen. Kurz danach konnten die Hausherren die Überzahl nutzen, als Joachim Rauch die frühe Führung markierte. Danach kam Hundersingen besser in die Partie und bot dem Gegner Paroli. Der Ausgleichstreffer durch Bischofsberger kam somit nicht überraschend. Im zweiten Durchgang gewannen die Hausherren wieder die Oberhand. In der Schlussphase wurde es nochmal spannend: Zunächst verkürzte Julian Störkle auf 3:2, ehe eben dieser zwei Minuten später den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Durch ein Kontertor von Knörle brachten die Gastgeber den Sieg ins Ziel.

FV Altheim- SV Langenenslingen 3:1 (3:1) - Tore: 1:0 Benjamin Herter (14.), 1:1 Tobias Dangel (28.), 2:1 Marius Hecht (36.), 3:1 Sebastian Gaupp (45.+2.) – Die Zuschauer sahen zunächst eine sehr ausgeglichene Begegnung. Nach der ersten verpassten Großchance der Gäste konnte der FVA im direkten Gegenzug das 1:0 markieren. Im Anschluss an diesen kurzen Rückschlag drängte der SVL auf den Ausgleich, dieser fiel durch Tobias Dangel. Die Partie entwickelte sich in der Folgezeit zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. FVA-Youngster Marius Hecht gelang mit einer schönen Einzelleistung der Treffer zum 2:1. Noch vor der Pause konnten die Gastgeber erhöhen, Sebastian Gaupp verwandelte einen Freistoß direkt zum 3:1. Im zweiten Durchgang verwaltete der FVA den Vorsprung.

SV Bad Buchau- TSG Ehingen 2:2 (0:1) - Tore: 0:1 Elias Madarac (45./ FE), 0:2 Valentin Gombold (55.), 1:2 Fabian Baur (72. /FE), 2:2 Loris Buck (75.) – Die Teams wirkten zunächst sehr nervös und es kam kein wirklicher Spielfluss zustande. Torchancen waren Mangelware. Erst kurz vor der Pause gab es die ersten Chancen. Eine davon nutzte Madarac zur Gästeführung. Im zweiten Durchgang bestimmten die Gäste zunächst das Spiel und konnten durch Gombold sogar auf 0:2 erhöhen. Das Team vom Federsee kam erst in der Schlussphase wieder gefährlich vor das Tor der Gäste. Dann ging es jedoch Schlag auf Schlag: Zunächst verkürzte Baur per Strafstoß, ehe Buck drei Minuten später den Ausgleich markierte.

SV Hohentengen- SG Altheim 5:1 (3:0) - Tore: 1:0 Manuel Sommer (8./FE), 2:0,3:0 Kai Remensperger (42./43.), 3 :1 Martin Pfänder (63./FE), 4:1 Lukas Stützle (85.), 5:1 Manuel Sommer (88.) – „ Es war von Beginn an ein Spiel auf ein Tor, am Ende sind die Gäste mit dem Ergebnis noch gut bedient“, resümierte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach dem Aufeinandertreffen. Der SVH dominierte die Begegnung nach Belieben und ließ dabei nie Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen würde. Das einzige Manko war dabei die Chancenverwertung: Hohentengen vergab Großchancen teilweise sehr leichtfertig. Die Gäste zeigten eine schwache Leistung und waren harmlos.

FV Neufra - SG Öpfingen 4:4 (2:2) - Tore: 0:1 Philipp Mall (12.), 1:1 Fabian Brehm (17./FE), 1:2 Tobias Schüle (28.), 2:2 Fabian Brehm (39.), 2:3 Tobias Schüle (55.), 3:3 Christian Münz (73.), 4:3 Fabian Brehm (88./FE), 4:4 Tim Bitterle (90.) – „Bei beiden Mannschaften war auf jeden Fall noch Sand im Getriebe. Dadurch entstanden viele Abspielfehler auf beiden Seiten, die wiederum die vielen Tore begünstigten. Am Ende steht ein gerechtes Remis“, berichtete FVN- Pressewart Ulrich Münst nach der Partie. Mall eröffnete den Torreigen mit einem sehenswerten Freistoßtor, danach entwickelte sich eine muntere Partie mit hohem Unterhaltungsfaktor für die Zuschauer.

FV Schelklingen-Hausen – SG Hettingen/Inneringen 1:0 (0:0) - Tor: 1:0 Luca Schleiblinger (59.) – Beide Mannschaften übertrafen sich im Auslassen guter Torchancen. Für klare Verhältnisse sorgte in der 59. Minute Luca Schleiblinger, der einen Freistoß zum 1:0 verwandelte.

Schwarz Weiß Donau I – FV Altshausen 2:2 (2:1) - Tore: 1:0 Luan Kukic (22., FE), 1:1 Martin Funk (40., Freistoß nach Rückgabe), 2:1 Lukas Ottenbreit (43.), 2:2 Martin Funk (72.) – Diesen Punktverlust haben die Gastgeber sich letztlich selbst zuzuschreiben. Sie ließen zwei klare Chancen aus. Dann allerdings brachte Luan Kukic Schwarz Weiß mit einem Foulelfmeter in Front. Vor dem 1:1 nahm der einheimische Torhüter eine Rückgabe mit den Händen auf. Prompt ergab der anschließende Freistoß den Ausgleich. Lukas Ottenbreit sorgte kurz vor dem Pausenpfiff mit seinem 2:1 für Beruhigung. Im zweiten Durchgang ließ Schwarz Weiß viele Wünsche offen und es fehlte der anfängliche Schwung. Die Antwort war das 2:2 (72.).