Aufsteiger sind das Maß der Dinge

Die Tabelle hat zwar nach drei Spieltagen noch kaum Aussagekraft, aber eine kleine Überraschung ist es, dass zwei von drei Aufsteigern vor den zwei Absteigern aus der Bezirksliga stehen.

FC Ostrach II – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr). - Der Aufsteiger unternimmt einen erneuten Versuch, drei Punkte in Ostrach zu behalten. Auswärts (zwei Siege) klappt es besser. Mit Fredy Benz stellen die kleinen Zebras den aktuell besten Torjäger der Liga. Trifft er auch gegen einen der besten Torhüter der Liga?

SV Bolstern – SV Braunenweiler (So., 15 Uhr). - Ein ernüchterndes erstes Fazit zieht Bolstern nach drei Spieltagen. Null Punkte, zweistelliges Gegentorkonto. Dass es eine schwere Saison wird, war von Anfang an klar. Braunenweiler unterlag zuletzt Ostrach II klar. Jetzt heißt es: Wiedergutmachung.

SG Alb-Lauchert – SG Frohnstetten/Storz (So., 15 Uhr). - Ein Gradmesser für beide. Die Hausherren setzten sich zuletzt in Hochberg durch, während für den Aufsteiger Bolstern kein Stolperstein war. Beide haben im technischen Bereich ihre Vorteile und werden die einbringen wollen. Die Gäste werden zunächst auf Sicherheit setzen.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 15 Uhr). - Nicht vielen Mannschaften ist es vergönnt, ein 1:4 in Bronnen aufzuholen. Die SG hat das geschafft. Und mit diesem Elan kann man die nächsten Aufgaben angehen.

SPV Türk G. Sigmaringen – SV Bronnen (So., 15 Uhr). - Wann kommt die Offensivabteilung von Türk Gücü auf Touren? Meist ist dem Team am Ende die Zeit augegangen. Bronnen ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil es im Gorheimer Garten zuletzt immer gut aussah.

FV Bad Saulgau – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr). - Auch dieses Spiel steht im Blickfeld. Die junge Truppe der Hausherren trifft auf eine geballte Ladung Erfahrung. Läuferisch wird der FVS den Gästen überlegen sein. Doch ab und zu ist der „Kindergarten“ noch zu verspielt. Türkiyemspor wird versuchen, sich nicht in Klein-klein aufzureiben.

FC Laiz – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr). - Im Pokal hatte der FC Laiz gegen Fulgenstadt bereits nach das Nachsehen (0:3). Jetzt will der Bezirksligaabsteiger den Spieß umdrehen. Das knappe 2:3 der vergangenen Woche hat dem FCL gezeigt, dass er es kann. Fulgenstadt kann kommen.

SV Sigmaringen – SV Hochberg (So., 17 Uhr). - Wenn die Filiale gegen das Stammwerk spielt, dann kommt selten etwas Gutes heraus. Hochberg muss versuchen, bis zur Pause Schaden abzuwenden. Sigmaringen, das sich in der Vergangenheit gerne in Hochberg bediente, trifft auf einen Gegner der sich nach der Heimniederlage gegen Alb-Lauchert sortieren muss.