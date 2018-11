Revolution in der Kreisliga A 2. Bolstern entführt drei Punkte aus Fulgenstadt. Hoßkirch nimmt einen Punkt aus Engelswies mit und Türkiyemspor Saulgau vergrößert den Abstand zum Tabellenende mit einem Auswärtssieg in Braunenweiler. In Bronnen verfolgten 250 Zuschauer einen ungefährdeten Erfolg des Tabellenführers.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – SV Renhardsweiler 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Christian Lehr (35.), 2:0 Michael Beck (61.).- Rote Karte: Karuaihe (81./SVR; Notbremse). - Gelb-Rot: Fürst (78./SVR; Meckern), Gruber (84./SVR; wdh Foulspiel/alle SVR), Lehr (79./SGM; wdh. Foulspiel). - BV: Thomas Hader (SVR) hält FE von Lehr (43.). - Z.: 120. - Der Gast wollte die Hausherren aus ihrer Defensive locken. Scheer/Ennetach legte Wert auf Ordnung. Der SGM gelang es zudem, Widmann aus dem Spiel zu nehmen. Prompt verloren die Gäste im Spielaufbau den Ball, Lehr schaltete am schnellsten - 1:0 (35.). Der zweite Durchgang begann mit Vorteilen für Renhardsweiler. Die SGM stand sehr tief stand und lauerte. Das 2:0 fiel nach einem Eckball, als Beck am langen Eck freistand. Auch Hader konnte nicht mehr eingreifen. In der letzten Viertelstunde gab es Platz, als der Schiri vier Spieler vom Platz stellte. - R.: 4:0

FV Fulgenstadt – SV Bolstern 0:3 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Christoph Heitele (14./35.), 0:3 Andreas Heinzle (88.). - BV: David Luib (FVF) verschießt FE (57.). - Z.: 150. - In den ersten 20 Minuten war es eine ausgeglichene Partie. Heitele markierte mit einem Freistoß-Schlenzer das 0:1 (14.). Fulgenstadt investierte nun noch mehr, aber Bolstern konnte sich auf die Fehler des Gastgebers verlassen. Als die Gleich-Elf nicht konsequent gegen den Ball arbeitete, erhöhte Heitele auf 2:0. Ein Elfmeter in der 57. Minute hätte die Wende bringen können, aber der sonst so sichere Schütze Luib vergab. Bolsterns Torhüter Löffler hielt alles, was zu halten war. Heinzle entschied die Partie. - R.: 1:1.

FC Krauchenwies/SV Hausen II – SG Alb-Lauchert 1:6 (1:1). - Tore: 0:1 Alexander Sauter (10.), 1:1 Corbin Eisel (20.), 1:2 Alexander Sauter (55.), 1:3 Timo Genkinger (60.), 1:4 Alexander Sauter (75.), 1:5 Timo Genkinger (85.), 1:6 Alexander Sauter (88.). - Z.: 60. - Der Favorit erwischte in Hausen einen guten Start. Die Führung fiel durch Sauter (10.). Eine Nachlässigkeit im Abwehrverhalten führten zehn Minuten später zum Ausglich. Nun verlor der Gast den Faden. Gästetrainer Manuel Puchta musste deutliche Worte in der Pause gefunden haben, denn nun ging es wieder nur in eine Richtung. Zwei Doppelschläge von Sauter und Genkinger ebneten den Weg zum Sieg.

SV Bronnen – SV Langenenslingen 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Jochen Gulde (3.), 0:2 Münst (30.), 0:3 Mario Miller (84.). - Z.: 250. - 250 Zuschauer den Weg auf den Köllenberg. Früh hatte Maier eine dicke Möglichkeit (2.). Praktisch im Gegenzug zeigte der Tabellenführer was ihn auszeichnet, die Chancenverwertung. Jochen Gulde erzielte seinen zwölften Saisontreffer. Nun diktierte Langenenslingen das Spiel, Bronnens Motor stockte. Raphael Brillert sagte nach der Partie: „In der Abwehr standen wir ganz gut, aber im Spiel nach vorne stockte es. Wir hatten im ganzen Spiel vier, fünf Möglichkeiten.“ Torjäger Stefan Münst stellte auf 0:2 (30.). Vermehrt stand Bronnens Keeper Delic im Blickpunkt. Millers Treffer entschied die Partie.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SV Hoßkirch 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Thorsten Hoyer (34.), 1:1 Christoph Grof (67.). - Z.: 100. - Hoßkirch stand sehr tief und ließ den Gastgeber anrennen. Und: Hoßkirch ging nach einem Freistoß sogar in Führung (34.), als der Ball länger und länger wurde und Thorsten Hoyer am langen Pfosten fand, der den Ball einnickte. Die frierenden Zuschauer mussten bis zur 67. Minute warten, ehe Grof seine Schussqualitäten auspackte - 1:1. Alle Bemühungen des FC 99, das 2:1 zu erzielen, blieben unbelohnt. Hoßkirch stand zu gut. - R.: 4:0

SV Braunenweiler – SC Türkiyemspor Saulgau 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Yilmaz (21.), 1:1 Marco Steuer (44.), 1:2 Yilmaz (59.). - Gelb-Rot: SCT (80.). - Z.: 100. - Braunenweiler fing sehr gut an, sein Anhang wartete auf die Führung und wurde kalt erwischt, als ein Yilmaz-Freistoß zum 0:1 führte (21.). Nun st entwickelte sich ein offenes Spiel. Braunenweiler. Steuer glich aus (44.). Gleich nach der Pause hatte Winkhart Pech mit einem Schuss an den Innenpfosten (46.). Effektiver warendie Gäste. Erneut traf Yilmaz zum 1:2 (59.). Nun lief Braunenweiler an, doch Türkiyemspor hatte mit Zachmann einen wahren Teufelskerl zwischen den Pfosten. - R.: 0:2.

Spielfrei: SPV Türk G. Sigmaringen/FV Bad Saulgau