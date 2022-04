„Aufgabenstellung sehr fair“

Mit den Fächern Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Geschichte, Musik und Sport hat am Dienstag das schriftliche Abitur am Störck-Gymnasium begonnen. Wie die Schulleitung mitteilt, schrieben alle Fächer außer Musik in der Stadthalle, um mit Rücksicht auf die pandemische Lage größtmöglichen Abstand zu gewährleisten. Thematisch dominierten in diesem Jahr viele aktuelle Themen die Aufgabenstellungen, heißt es. So sei es in Gemeinschaftskunde neben der Wirtschaftspolitik der Volksrepublik China um Ziele und Herausforderungen der NATO gegangen, auch vor dem Hintergrund hybrider Kriegsführung und einer sich stetig wandelnden sicherheitspolitischen Lage. Die größte Gruppe unter den Abiturienten hatte das Prüfungsfach Wirtschaft gewählt. Hier konnten die Schüler zwischen einer Aufgabe rund um das Thema „staatliche Förderung von Elektromobilität“ und ausgehend vom Beispiel des Landes Vietnam „Freihandel als Zukunft der globalen Wirtschaft“ wählen. Diese Aufgabe bearbeiteten zum Beispiel Amelie Pfeiffer und Evelin Bauer. „Zunächst war ich schon etwas überrascht, als ich das Beispiel Vietnam las“, wird Amelie Pfeiffer in der Meldung zitiert, „aber dann habe ich doch ziemlich gut in die Aufgabe reingefunden“. Insgesamt sei sie froh, „dass die erste Hürde geschafft“ sei, ergänzt Evelin Bauer. Jan Köberle, der ebenfalls dieses Thema bearbeitete, fand die Aufgabenstellung „insgesamt sehr fair“. Er habe „die erste Dreiviertelstunde genutzt, erst einmal das Material“ zu sichten, habe aber dann „schnell mit dem Schreiben angefangen“, schließlich sei die Zeit insgesamt eher knapp bemessen gewesen. Diesen Eindruck teilt auch Daniel Rein, der sich für das Thema Elektromobilität entschied. „Ich fand insgesamt gut, dass man viel mit dem Material arbeiten konnte und die Aufgabenstellung so weit gefasst war, dass man viele eigene Gedanken einbringen konnte“, berichtet der Abiturient. Besonders praxisnah waren in diesem Jahr auch die Aufgaben im Leistungsfach Sport. Beim Themenschwerpunkt Trainingslehre musste ein Trimm Dich Pfad unter bestimmten Rahmenbedingungen konzipiert werden, während unterschiedliche Arten des Gummistiefelweitwurfs beim Schwerpunktthema Bewegungslehre im Zentrum der Aufgabenstellung stand. Im Fach Geschichte ging es zudem unter anderem um den Zusammenhang zwischen Währungsreform und wirtschaftlichem Aufschwung, und in Musik war das Erstellen einer Choreografie gefragt.