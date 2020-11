Auffahrunfall mit einem Promill

Ein Autofahrer ist am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Sternstraße in Bad Saulgau auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Laut Polizeibericht erkannte der 52 Jahre alte VW-Fahrer vermutlich wegen seiner Alkoholisierung zu spät, dass ein Mazda-Fahrer vor ihm am Straßenrand anhielt. Er verursachte beim Auffahren einen Schaden von insgesamt etwa 4 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen einen Wert von knapp einem Promille. Die Polizei begleitete ihn zur Blutentnahme. Seinen Führerschein gab der Fahrer freiwillig ab.