Auffahrunfall am Kreisverkehr

Ein 51-jähriger VW-Fahrer hat in der Hochberger Straße in Bad Saulgau am Dienstagnachmittag einen Auffahrunfall verursacht. Er furht gegren 15.45 Uhr aus Richtung Ravensburg kommend auf den dortigen Kreisverkehr zu und übersah, dass sich an diesem ein Rückstau gebildet hatte. Er kollidierte mit dem BMW eines 52-Jährigen, der verkehrsbedingt stand. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 5 500 Euro.