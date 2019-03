Auf Turbulenzen um Wahl folgen Aufrufe für mehr Gemeinsamkeit

Die aus Sicht der Feuerwehrleitung unschönen Ereignisse bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr sind auch bei der Korpsversammlung Thema gewesen. In der damaligen Mitgliederversammlung war überraschend, ohne Kenntnis der Feuerwehrführung, aber mit Unterstützung eines Teils der Feuerwehrangehörigen ein Gegenkandidat gegen Marc Schmötzer als stellvertretender Kommandant ins Rennen gegangen. Angesichts dieser Ereignisse riefen sowohl Kommandant Karl-Heinz Dumbeck als auch der Erste Beigeordnete Richard Striegel die Feuerwehrangehörigen dazu auf, sich auf die Gemeinsamkeit und weitere feuerwehrtypische Werte zu besinnen.

Im Tätigkeitsbericht des Abteilungskommandanten berichtete Dumbeck über die Personalentwicklung sowie die geleistete Arbeit im Einsatz- und Übungsjahr 2018. Schwere Verkehrsunfälle oder Brände mit eingeschlossenen Personen in Wohnungen oder Industrie- beziehungsweise technischen Anlagen stellten die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr manchmal vor schier unlösbare Aufgaben. Jede Einsatzkraft habe dabei das Maximale für den Einsatzerfolg beigetragen und die verschiedensten Lagen schnell und professionell abgearbeitet. Er dankte zugleich den Familien und Arbeitgebern, die ihre Feuerwehrangehörigen für die Einsätze frei stellten.

Werteverfall greift um sich

Nachdenklich zeigte sich der Stadtbrandmeister über eine schleichende Entwicklung in der Gesellschaft, die sich mittlerweile auch auf die Feuerwehren überträgt. Ellenbogenmentalität, Unzufriedenheit und Nörgeln seien Synonyme für einen Werteverfall gegen den es anzukämpfen gelte. Dumbeck verwies auf das Ethos der Feuerwehren bei dem Werte wie Verständnis, Akzeptanz, Unterstützung und Hilfe großgeschrieben würden. Sein Wunsch sei es, dass dieser Wert bei den Feuerwehren wieder stärker gelebt werde. Von den Aufgaben und Aktivitäten außerhalb des Übungs- und Einsatzdienstes der Stützpunktfeuerwehr Bad Saulgau berichtete Schriftführer Bernd Gessler. Ein Highlight war der Besuch von Thomas Strobl im Rahmen des Blaulichtempfangs im Feuerwehrhaus in Bad Saulgau.

Kritisch äußerte sich auch der Erste Beigeordnete zum Verlauf der Mitgliederversammlung und der dort stattgefundenen Wahl, die ihn im Nachgang persönlich sehr beschäftigt habe. „Ich weiß um die gute Arbeit des Stadtbrandmeisters und dessen Stellvertreter", so Striegel. Die Feuerwehrführung trage eine hohe Verantwortung für jeden Hilfesuchenden und natürlich auch für die Einsatzkräfte. Nur gemeinsam sei die Feuerwehr stark und erhält das Ansehen und die positive Außenwirkung in der Bevölkerung. Für die Zukunft hofft er auf eine offene Kommunikation, Gespräche auf sachlicher Ebene und eine gemeinsame Rückkehr auf eine gute Basis und ein gutes Miteinander. „Das ist mir ein persönliches Anliegen“, so Striegel weiter.

Eine hohe Auszeichnung durfte der Verbandsvorsitzende Friedrich Sauter vornehmen. Das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze wurde Armin Weisser in Anerkennung seiner jahrelangen Dienste und dem Geleisteten in der Feuerwehr verliehen. Nach den Beförderungen der Kameraden Christian Paul (Löschmeister), Holger Gruber (Hauptfeuerwehrmann), Alwin Schüssler und Levi Trost (Oberfeuerwehrmann) schloss Karl-Heinz Dumbeck die Versammlung.