Auf großen Bannern zeigt das Junge Kunsthaus „Stadt-Ansichten“ in Bad Saulgau

Nicht nur die Schülerzahlen wachsen stetig am Jungen Kunsthaus in Bad Saulgau. Auch die Liste der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und anderen Institutionen wird von Jahr zu Jahr länger.

13 Kinder gehen aktuell am Jungen Kunsthaus kostenfrei ein und aus. Sie malen, tanzen, gestalten, stehen auf der Theaterbühne und entdecken Schritt für Schritt ihr ganz eigenes kreatives Potenzial. Möglich machen das sogenannte Stipendienplätze. Gemeinsam mit der Caritas Biberach-Saulgau hat das Kunsthaus erfolgreich an einer Ausschreibung der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg teilgenommen. Der große bürokratische Aufwand hat sich gelohnt. Rund 28 000 Euro werden für diesen Zweck ausgeschüttet. „Wir wollen nicht nur künstlerische Qualifikationen vermitteln, sondern auch auf gesellschaftliche Problemfelder reagieren“, sagte die Schulleiterin Anja Heggenberger-Lutz bei der jüngst stattgefundenen Jahreshauptversammlung des Trägervereins.

„Es ist uns ein großes Anliegen, ein verlässlicher Bildungspartner für Schulen und Kindergärten zu sein“, sagte Heggenberger-Lutz. 2018 konnten sieben Kooperationen, finanziert mit Landesmitteln des Staatshaushaltes der Jugendkunstschulen, durchgeführt werden. Bis zum Sommer stehen nochmals 44 Unterrichtseinheiten für derlei Kooperationen zur Verfügung. Das Jahr 2019 wird nicht weniger turbulent. Neu ist unter anderem ein Theaterkurs für Menschen mit Behinderungen der OBW Bad Saulgau. An dieser Stelle hob die Schulleiterin besonders die wertvolle Arbeit des gesamten Dozententeams hervor.

Für das Jubiläumsjahr sind bereits an vielen Plätzen „Stadt-Ansichten“ auf großen Bannern zu bestaunen. Unter dem Motto „Wir bauen eine Stadt“ ist zudem eine Spielaktion auf dem Marktplatz geplant. Und nächstes Jahr wird im Jungen Kunsthaus Jubiläum gefeiert. 30 Jahre ist es her, dass im Rathausgebäude in einem kleinen Raum unterm Dach alles begonnen hat. Damals waren es 50 Kinder und Jugendliche, die von sechs Dozentinnen und Dozenten unterrichtet wurden. „Aktuell besuchen 330 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unsere Schule, 17 Dozenten zählen zum Team“, so Anja Heggenberger-Lutz. Weil das Haus nahezu aus allen Nähten platzt, müssen Tanzräume angemietet werden.

Die Wahlen gingen flott über die Bühne, nachdem es hier keine Veränderungen geben wird. Den Vorsitz übernimmt weiterhin Hans-Jörg Reisch, sein Stellvertreter ist Frank Lock, Matthias Straub bleibt Schatzmeister. Die Geschäftsführung übernimmt weiterhin Anja Nickol, Schulleiterin bleibt Anja Heggenberger-Lutz. Neu im Beisitzer-Team ist Claudia Koch. Sie wird unterstützt von Birgit Bisinger und Hendrike Kösel.