Auf die Zuschusszusage folgt die Generalsanierung

Die Sanierung der Walter-Knoll-Schulen (Schulverbund) in Bad Saulgau kommt voran. Derzeit werden Toiletten und das Flachdach im Schulgebäude 1 (frühere Realschule) saniert. Im Schulgebäude 2 (frühere Brechenmacherschule) arbeiten Handwerker bei der Sanierung der Mehrzweckhalle samt Umkleideräumen und Duschen. Richtig los wird es im nächsten Jahr gehen.

Die Sanierung hat mit zwei kleineren, aber wichtigen Projekten begonnen. Die Toiletten im Schulgebäude 1 mussten saniert werden. „Das konnte nicht mehr aufgeschoben werden“, sagt Stadtbaumeister Pascal Friedrich beim Rundgang zu den Baustellen. Ebenso unaufschiebbar ist die Sanierung des Flachdachs im gleichen Gebäude. Rund 320 000 Euro wird die Stadt in diesem Jahr in dieses Schulgebäude investieren, so der Stadtbaumeister.

Ein paar hundert Meter entfernt sind Mitarbeiter einer Metallfirma im Schulgebäude 2 dabei, an der Front der angebauten Mehrzweckhalle neue Glasscheiben in die Fassade einzubauen. Die neuen Scheiben haben im Vergleich zur früheren Verglasung mit matten Fensterscheiben einen klaren Vorteil: Sie lassen mehr Licht durch. Auch für das Innere gibt es große Pläne. „Wir werden das Eichenparkett unter dem jetzigen Fußboden wieder herausholen“, sagt Pascal Friedrich. Die interessant abgeschrägte Decke wird mit Holzelementen neu gestaltet. Das dient auch der Verbesserung der Akustik. Saniert werden im gleichen Zug die Duschen, Toiletten und die Umkleideräume. Das Dach ist ebenfalls neu. Gedeckt ist es mit Elementen aus Faserzement. „Wir haben uns bei der Gestaltung und Verwendung der Materialien an alten Bildern orientiert“, sagt der Stadtbaumeister. Der Anbau an das Schulgebäude 2 ist architektonisch interessant.

Beziehung zur Stadthalle

Der charakteristische Gebäudeteil in unmittelbarer Nachbarschaft der Bad Saulgauer Stadthalle wurde vom in Architektenkreisen bekannten Stuttgarter Architekten Walter Salver geplant. Er war auch der Planer der Stadthalle. „Wir wollen den Zusammenhang der beiden Gebäude erhalten und herausarbeiten“, so Friedrich. Der bewegungsorientierte Mehrzweckraum soll der Schulgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Ende des Jahres ist die Fertigstellung geplant. Welche zusätzlichen Funktionen der Raum übernehmen könne, stehe noch nicht fest. Rund 575 000 Euro investiert die Stadt hier.

Die Generalsanierung der Walter-Knoll-Schulen begann aus Gründen der Zuschusspolitik mit diesen Maßnahmen. Für den Mehrzweckraum gibt es keine staatlichen Zuschüsse, weil er als Sportstätte gilt. Mit den großen Maßnahmen aber kann erst begonnen werden, wenn der Stadt der Zuschussbescheid auf dem Tisch liegt.

Inzwischen ist der Bescheid da. Die beträchtliche Summe von 1,682 Millionen Euro sind für das Gesamtprojekt als Zuschuss zugesagt. Bei geschätzten Kosten in Höhe von 5,587 Millionen Euro für das Schulgebäude 2 braucht die Stadt dieses Geld aus der Staatskasse dringend. Die Sanierung beider Gebäude wird insgesamt rund 11 Millionen Euro kosten.

Vertrag angepasst

Nun kann die Stadt loslegen. Zuvor musste der Technische Ausschuss in seiner letzten Sitzung noch eine Formalie regeln. Der Architektenvertrag umfasste in der ersten Fassung die Sanierung der Verwaltung im Schulgeäude 1. So war es ursprünglich geplant. Da das Schulgebäude 2 einen noch größeren Sanierungsbedarf hat, wurde der zeitliche Ablauf geändert. Zuerst wird die Brechenmacherschule saniert. Den Architektenvertrag hat der Technische Ausschuss nun angepasst.