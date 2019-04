Aue kann zum Knackpunkt werden

Die kurze Länderspielpause ist vorbei und mit dem Osterwochenende biegt die 2. Handball-Bundesliga mit Vollgas auf die Zielgerade ein. Neun Spieltage stehen bis zum Tag der Abrechnung noch auf dem Programm und die haben für den HBW Balingen-Weilstetten noch einige dicke Brocken parat. Der erste wartet bereits am Gründonnerstagabend auf die Gallier von der Alb. In der Lößnitzer Erzgebirgshalle trifft der Tabellenführer um 19 Uhr auf den EHV Aue.

„Das wird eine ganz schwere Aufgabe“, warnt HBW-Trainer Jens Bürkle mit Blick auf das Hinspiel in der Balinger Sparkassenarena. Damals hielten die Erzgebirgler ganz lange mit und verlangten dem HBW Balingen-Weilstetten alles ab. Aber nicht nur das Hinspiel sollte den „Galliern von der Alb“ eine Warnung sein. Bürkle verweist auch auf die jüngsten Ergebnisse des EHV. Keiner einzigen Mannschaft ist es seit der Winterpause gelungen, gegen den Tabellendreizehnten ein deutliches Ergebnis zu erzielen. Coburg, Essen und Lübbecke taten sich gegen Aue ähnlich schwer wie zuletzt Eintracht Hagen. Vier Spiele, die die Erzgebirgler mit nur einem Tor verloren haben. In Hamm, in Hamburg und in Dormagen hat der EHV Aue unentschieden gespielt. Nur die Begegnung in Emsdetten ging mit drei Treffern Unterschied verloren. Dafür gab Aue Wilhelmshaven mit drei Treffern das Nachsehen.

Bis vor ziemlich genau einem Jahr hatten die Balinger an die Erzgebirgshalle und den EHV Aue recht gute Erinnerungen. Dort feierten die Balinger im Jahr 2006 mit einer überragenden Leistung und einem tollen Event den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Ziemlich genau zehn Jahre später siegten die Schwaben im Erstrundenturnier des DHB-Pokals in einem packenden Finale gegen den EHV Aue. Im vergangenen Jahr erhielten die guten Erinnerungen allerdings einen ganz dunklen Fleck. Alle Warnungen von Trainer Jens Bürkle nutzten damals nichts. Seine Mannschaft ging sang- und klanglos unter. Wer damals dabei war, weiß ganz genau was passiert, wenn man die Hausherren ins Spiel kommen lässt.

Auch HBW-Rückraumspieler Jona Schoch kann sich noch gut an die letzte Begegnung in Lößnitz erinnern. „Wenn man auf die Tabelle schaut, könnte man meinen, dass es ein leichtes Spiel wird, aber das wird es definitiv nicht“, erinnert er sich, wie hitzig die Stimmung in der Halle werden kann und wie frenetisch die Sachsen ihren EHV dann nach vorne peitschen.