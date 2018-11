Auch schlechtes Wetter bremst die Golfer nicht

Die Golfer des GC Bad Saulgau haben den Saisonabschluss mit dem Martinsgansturnier und der Siegerehrung im Jahresmatchplay gefeiert. 44 Golfer starteten am vergangenen Samstag zum letzten Turnier des Jahres um die Martinsgans. Selbst Regen und die ersten kühlen Temperaturen nach einem traumhaften Sommer konnten die Golfer nicht von der Teilnahme abhalten. Pünktlich um 11 Uhr starteten sie mit einem Kanonenstart gleichzeitig von verschiedenen Bahnen. Mit dem Spielmodus Texas-Scramble, bei dem vier Golfer ein Team bilden und nach jedem Schlag den besten Ball auswählen und von dort wieder alle vier Golfer weiterspielen und erneut den besten Ball auswählen, konnten die Teams hervorragende Ergebnisse erzielen. Die Vierer-Mannschaften hatten viel Spaß auf der Runde und bejubelten immer wieder glänzende Schläge oder einen gelochten Monster-Putt aus mehr als zehn Metern Entfernung. Mit diesen Erfolgserlebnissen rückte das widrige Wetter bald in den Hintergrund und die Freude am Golfspiel war am wichtigsten. Nach der Runde berichteten die ankommenden Teams von weit mehr als 50 erzielten Punkten und warteten gespannt auf die Turnierauswertung. Rolf Ostermeier, Präsident des Golf Clubs Bad Saulgau, dankte bei der Siegerehrung allen Teilnehmern für Ihr Durchhaltevermögen. Besonders freute er sich über die hohen Ergebnisse. Für den dritten Platz waren bereits 58 Nettopunkte notwendig, und Rolf Ostermeier gratulierte dem Siegerteam mit Sabine Lehleiter, Johannes Höninger, Elmar Schmid und Karl-Heinz Stärk mit 60 Nettopunkten.

Zum Abschluss der Turniersaison wurden anschließend die beiden Finalisten des Jahresmatchplay, Noah Höninger und Rolf Ostermeier, von Uwe Hinz, Clubmanager, nach vorne gerufen. Sie hatten sich über das Jahr hinweg im K.o.-System für das Finale qualifiziert. Im letzten Matchplay konnte sich dann Noah Höninger gegen Rolf Ostermeier durchsetzen und nahm den Siegerpokal von Uwe Hinz entgegen.