Auch Männer trauen sich auf die Bühne

In Kooperation mit dem Jungen Kunsthaus haben die Organisatorinnen der Bad Saulgauer Frauenwoche am Samstag zur offenen Bühne eingeladen. An diesen besonderen Abend werden sich die Besucher noch lange erinnern. Und das nicht nur wegen der rundweg entspannten und wohltuenden Atmosphäre.

Die Besucher, die so zahlreich erscheinen, dass die Stühle im Theaterraum des Jungen Kunsthauses längst nicht ausreichen, dürfen ein buntes Bühnenprogramm genießen, das so manche Überraschung bereit hält. Etwa, wenn Berthold Porath am Lesetischchen Platz nimmt und aus Clarissa Pinkola Estes’ „Die Wolfsfrau“ liest. Das Buch handelt von der Kraft der weiblichen Urinstinkte und thematisiert unter anderem die „Hymne an den wilden Mann“.

Vor seinem Auftritt hatte es durchaus skeptische Kommentare im Freundes- und Bekanntenkreis gegeben, ob er denn „wirklich bei der Frauenwoche auftreten will“. Genau wie alle anderen Bühnenakteure an diesem Abend zeigt er sich mutig, bleibt bei seinem Vorhaben und lässt teilhaben an seinen Visionen und Findungsprozessen. Er erzählt von seiner Männergruppe in Vorarlberg, und gerne hätte man mehr darüber erfahren. Aber schon wartet der nächste Programmpunkt.

Sommerliche Leichtigkeit

Verspielt-leichtes Liedgut bringt Gundula Steinmann auf die Bühne. Die singende Masseurin wird am Klavier einfühlsam und wohltuend unkonventionell begleitet von Jan Siegsmund. „Mein Leben ist heut zitronengelb, und ich mach, was mir gefällt“, lautet eine Textpassage. Dazu zieht sich die gut gelaunte Protagonistin ein zitronengelbes Kleidchen an und versprüht sommerliche Leichtigkeit. Mucksmäuschenstill wird es, als sie an ihrem intuitiven Gesang teilhaben lässt, der mehr und mehr in andere Sphären entführt.

Das gelingt auch Jutta Jordan mit ihrer klaren und schönen Stimme. Gemeinsam mit ihrer Band kommen die Gäste in den Genuss von irischer und spanischer Folkmusik. Zurücklehnen und genießen dürfen die Gäste auch bei Anja Brzoska-Müller – sie fungiert an diesem Abend auch als Moderatorin – und ihrer Tochter Lisa. Schnell wird klar: Die beiden sind Sängerinnen und Musikerinnen aus ganzer Seele.

So ist es auch bei Anna Kerle. Weil Fiona Skuppin krankheitsbedingt nicht dabei sein kann, stellt sie sich mutig und selbstbewusst alleine auf die Bühne und gibt selbst kreierte Lieder zum Besten. Während Robin Schreiber und Lisa Müller mit Gitarre und Gesang zu einem Roadtrip durch die Wüste einladen, brauchen Renate und Zita Steinle nur ihre Stimmen, zwei Mundharmonikas und die Gabe schauspielerischen Talents, um die Umsitzenden ohne große Worte zum Lachen zu bringen. Und weil eine offene Bühne auch von Spontanität lebt, wechselt Ingo Gessler kurzerhand seinen Besucherstuhl mit dem auf der Bühne und gibt unter kräftigem Beifall den Country-Song „Ring of fire“ zum Besten.

Überhaupt wird an diesem Abend viel geklatscht, die Stimmung ist wunderbar leicht, Perfektionismus fehl am Platz. Dafür erleben die Zuschauer auf der Bühne Akteure, die große Freude am Singen und Musizieren haben, die experimentieren, Neues wagen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und dabei wissen, dass sie nicht bewertet und benotet werden. Das lässt Leichtigkeit entstehen – und neue Ansätze und Ideen.

Anja Heggenberger-Lutz spricht am Ende von einem „beeindruckenden Generationen-Kunstabend“. Die Schulleiterin des Jungen Kunsthauses ist immer wieder „fasziniert“ davon, welche Talente in den Menschen schlummern. Und sie freut sich genau so wie die Organisatorinnen der Frauenwoche über den rundweg gelungenen Abend, der aller Voraussicht nach bei der 25. Frauenwoche im nächsten Jahr seine Fortsetzung finden wird.