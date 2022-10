Auch für den FC Mengen dauert ein Spiel 90 Minuten

Der FC Mengen empfängt am Samstag (15.30 Uhr, Ablachstadion) den TSV Eschach. Mit einem Sieg ins Mittelfeld vorzustoßen, auch tabellarisch, ein bisschen mehr Distanz nach hinten zu schaffen und Wiedergutmachung für die verkorkste zweite Halbzeit am vergangenen Wochenende in Trillfingen zu betreiben - das sind die Ziele an diesem Spieltag.

„Wir haben in Trillfingen zu viele Zweikämpfe bestritten, anstatt den Gegner laufen zu lassen. Wir hätten den Ball auch mal hinten rausschlagen müssen. Stattdessen haben wir zu oft spielerische Lösungen gesucht“, sagt Miroslav Topalusic, Trainer des FC Mengen. Bälle rausschlagen ist normal nicht der Stil Topalusics, aber angesichts der derzeitigen Situation auch gebräuchliches Mittel, „um auch mal einen dreckigen Sieg zu landen“.

Topalusic sucht den Fehler auch bei sich selbst

Noch immer hadert der Mengener Trainer mit der Tatsache, dass seine Mannschaft das Spiel in Trillfingen am vergangenen Wochenende nicht gewonnen hat, eine 2:0-Führungs verspielte. „Wir müssen einfach in einigen Situationen stabiler sein“, sagt der Trainer. Stellenweise habe ihn seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit an einen „Hühnerhaufen“ erinnert, der wild durcheinandergelaufen sei. „Einen Großteil kreide ich mir aber auch selbst an, dass ich einige Aufstellungs- und Wechselfehler gemacht habe. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gezeigt. Wir müssen so konsequent spielen wie in der ersten Halbzeit. Aber an diesem Tag kam einiges zusammen“, sagt er. „Wir müssen mal über 90 Minuten eine gute Leistung zeigen, nicht nur über 45.“

Doch nun blicken er und seine Mannschaft, die bis auf Anton Hartock in Bestbesetzung antreten kann, nach vorne. „Wir stehen vor einem Heimspiel, wollen gegen Eschach wieder unser Heimgesicht zeigen.“ Gleichzeitig warnt er vor dem Ravensburger Vorstädtern. „Eschach ist eine kompakte, kampfstarke Mannschaft. Der Gegner wird - wie immer - hier viel investieren. Ich meine, wer in Friedrichshafen erst in der Nachspielzeit das 2:2 kriegt, das ist eine Mannschaft mit Potenzial.“

Später Ausgleich gegen Eschach im Spiel gegen Friedrichshafen

Noch in bester Erinnerung dürfte allen Beteiligten das Spiel in der Vorsaison sein. Zwar siegte der FC Mengen am Ende mit 6:1 deutlich, doch im ersten Abschnitt verlangte der TSV Eschach den Schwarz-Gelben alles ab. Beim Wechsel stand es nur 1:1, ehe Mengen in der zweiten Halbzeit die Lösungen fand, um die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste zu knacken.

Der TSV Eschach musste am vergangenen Wochenende eine ganz bittere Pille schlucken. Die Elf von Philipp Meißner führte bis in die (lange) Nachspielzeit gegen den VfB Friedrichshafen mit 2:1, ehe in der zwölften Minute der zeitlichen Zugabe (Behandlungspause für den Schiedsrichter nach 70 Minuten) der Ausgleich für den Ex-Verbandsligisten fiel.