Auch evangelische Gemeinde sagt Gottesdienste ab

Nach der katholischen hat am Mittwoch auch die evangelische Kirchengemeinde in Bad Saulgau sämtliche Präsenzgottesdienste in der Kar- und Osterwoche abgesagt. Noch am Dienstag hatte der evangelische Pfarrer Walter Schwaiger gehofft, dass die Gottesdienste gefeiert werden können, weil für die evangelische Landeskirche ein höherer Inzidenzwert für die Absage von Gottesdiensten gilt. Bei steigenden Infektionszahlen hat das Landratsamt für die Präsenzgottesdienste nun beschlossen: „Bei religiösen Veranstaltungen und Gottesdiensten müssen jedem Besucher mindestens zehn Quadratmeter Platz im Versammlungsraum zur Verfügung stehen.“ Durch diese Auflage könnten in der Christuskirche einschließlich der Empore keine zwanzig Personen an den Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche teilnehmen. Aus diesem Grund haben im Namen des Kirchengemeinderats die Vorsitzenden Susanne Keppler und Pfarrer Walter Schwaiger beschlossen, die Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag in Bad Saulgau und in Herbertingen abzusagen. Solange die genannten Beschränkungen gelten, werden keine Präsenzgottesdienste stattfinden. „Wir bedauern das sehr, wollen hier aber auch nichts erzwingen und kein zusätzliches Risiko eingehen“, schreibt Pfarrer Schwaiger. Die Kirchengemeinde werde sich digital behelfen und die Andachten zur Kar- und Osterwoche auf die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde stellen.