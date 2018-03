Auch eine zentrale Lösung ist im Gespräch

Die Kreisabfallwirtschaft im Landratsamt Sigmaringen prüft in Bad Saulgau einen neuen Standort für eine Zusammenlegung von Recyclinghof und Grüngutannahmestelle. Das geht aus einer Antwort des Landratsamtes auf eine Anfrage der Schwäbischen Zeitung hervor. Sollte eine solche Lösung realisiert werden, wäre es auch möglich, Sperrmüll in einer solchen neuen Einrichtung abzugeben.

Der Grund für die Überlegungen: Im Februar vergangenen Jahres wurde der einstige Grünguthof in der Mackstraße geschlossen. Dieser befand sich im Bereich des Gewerbegebiet an der Hochberger Straße. Die Fläche des Grünguthofs wurde nach der Erweiterung des Gewerbegebiets von der Firma Oehler Ladensysteme für die Ansiedlung benötigt. Für das Grüngut wurde eine Annahmestelle beim Entsorgungsunternehmen Alba eingerichtet. Das Betriebsgelände befindet sich nur wenige Meter vom früheren Standort des Grünguthofs entfernt.

Alba ist keine Dauerlösung

„Dies ist keine Dauerlösung, weshalb wir derzeit zusammen mit der Stadt nach einem anderen Standort suchen“, sagt Dr. Bernhard Obert, Dezernent für Umwelt und Bauen im Sigmaringer Landratsamt. Stadt und Landratsamt sind deshalb auf der Suche nach einem neuen Standort. Inzwischen gibt es bei den Planern einen neuen Denkansatz.

„Dabei gibt es auch Überlegungen, die Grüngutsammelstelle und den Recyclinghof zusammenzulegen und dort zusätzlich die Annahme von Sperrmüll zu ermöglichen“, so Bernhard Obert. Ein solcher neuer Recyclinghof ließe sich nutzerfreundlicher gestalten. Es wird nicht nur nach einem Standort für einen Grünguthof gesucht, um den bestehenden Recyclinghof mit Grüngutannahme an der Moosheimer Straße zu entlasten, sondern nach einer zentralen Einrichtung. Über einen möglichen Standort sei gesprochen worden. Nennen möchte ihn das Landratsamt mit dem Hinweis auf die laufenden Gepräche aber nicht. Auch die Entscheidung zugunsten dieser Lösung sei noch nicht gefallen. „Bis zum Sommer wird der Gemeinderat über einen Standort entscheiden“, sagt Bad Saulgaus Erster Beigeordneter Richard Striegel. Der früher diskutierte Standort an der Platzstraße, zwischen Baumarkt und Teststrecke der Firma Claas, sei aber vom Tisch. Die „Mindestlösung“ bleibe ein zweiter Grünguthof.

Unklar bleibt damit, bis wann die Entsorgung von Grüngut dauerhaft geregelt sein wird. „Wann eine Lösung umgesetzt wird, hängt vom Verlauf der Gespräche ab“, sagt Tobias Kolbeck, Sprecher des Landratsamtes. Bei positivem Verlauf sei ein Baubeginn in dieser Grüngutsaison denkbar. Die hat am 16. März mit der Annahme von Grünabfällen auf dem Recyclinghof und bei Alba begonnen.