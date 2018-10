Auch dieser Gegner ist besiegt

Der FC Ostrach bleibt in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga. Am Sonntag besiegte die Mannschaft des Trainergespanns Timo Reutter und Christian Söllner den SV Ochsenhausen mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Markus Gipson mit einem Foulelfmeter. Es ist der erste Heimsieg in der Landesliga in einem Spiel gegen den SV Ochsenhausen.

In der Anfangsphase herrscht auf beiden Seiten viel Leerlauf, ehe Ochsenhausen die erste Chance hat. Ostrach ist in der Folge die aktivere Mannschaft. Ladislav Varady knüpft an seine gute Leistung vom Oberzell-Spiel an und kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Besenfelder im Ochsenhausener Tor pariert den Schuss aus acht Metern (15.). Acht Minuten später geht der FC Ostrach in Führung. Nach einem Foul an Christian Luib pfeift der gut leitende Schiedsrichter Benjamin Kammerer Elfmeter. Markus Gipson lässt sich diese Chance nicht entgehen und verwandelt den Strafstoß zu seinem sechsten Saisontor und der 1:0-Führung für die Gastgeber (23.). Die Führung ist verdient, da der FC Ostrach zu diesem Zeitpunkt mehr investiert. Doch die Gäste aus Ochsenhausen bleiben gefährlich, vor allem dann, wenn sie schnell nach vorne spielen. Trotzdem hat Ostrach mehr vom Spiel, ist häufiger am Ball und liegt nicht unverdient in Front, hat aber Glück nicht unmittelbar vor der Pause den Ausgleich zu kassieren. Nach einer Ecke geht der Kopfball von Frank Martin nur knapp neben das Tor (45.).

Nach der Pause kommt der FC Ostrach besser aus der Kabine. Samuel Guglielmo hat die erste Chance, sein Schuss geht nur knapp am Tor vorbei (54.). Ochsenhausens Trainer Oliver Wild bringt nun Konrad Licht und der Routinier sorgt sofort für Betrieb in der Ostracher Hälfte. Der FC Ostrach seinerseits hat Gabriel Fischer gebracht, der nur eine Minute nach seiner Einwechslung eine gute Schusschance hat, aber Besenfelder im Ochsenhausener Tor pariert den Kracher (48.). Dann hat erneut Samuel Guglielmo Pech mit einem Kopfball (60.). Im Gegenzug fällt fast der Ausgleich: Der eingewechselte Mayer bedient Mohr, der knapp verzieht (61.). Drei Minuten später hat Ochsenhausen die beste Chance zum Ausgleich. Konrad Licht zieht aus 20 Metern ab, Thomas Löffler steht etwas zu weit vor seinem Tor, kann den Schuss aber mit der Faust gerade so parieren.

Eine Riesentat von Löffler, der das 1:0 sichert. Nun reagieren auch Timo Reutter und Christian Söllner, bringen Daniel Rothmund (65.), der fortan den Ochsenhausener Offensivspieler Konrad Licht an die Kette legt. Die beste Chance die Partie frühzeitig zu entscheiden hat Yannick Ender. Der eingewechselte Ender, gerade von einer Blinddarm-OP genesen, steht alleine vor dem Tor, doch anstatt selbst zu schießen, versucht er uneigennützig abzuspielen und findet keinen Abnehmer (84.).

Christian Söllner aus dem Ostracher Trainerduo sagt: „In der ersten Halbzeit sind wir glücklich in Führung gegangen und haben diese Führung in die Pause gebracht. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, doch man kann sagen, dass es ein glücklicher aber nicht unverdienter Sieg war, auch weil wir sehr gut in der Defensive gestanden sind.“